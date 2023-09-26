Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor iddiası!

Boşanacakları iddiası gündemde olan Şeyma Subaşı ve eşi Mohammed Alsaloussi hakkında Sabah'tan Bülent Cankurt bomba bir iddiayı daha gündeme getirdi.

BOŞANMAK İÇİN RESMİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞ

"Henüz dört aylık evli olan çiçeği burnunda çift boşanmak için resmi süreci başlatmış. Evliliklerinin ikinci haftasında Tokyo'da balayındayken sorunlar yaşamaya başladığını öğrendiğim çift, iki hafta önce İstanbul'da bir kulüpte ciddi bir tartışma yaşamış ve Meedo ülkeyi terk etmiş.

MAHKEMEYE BAŞVURMUŞLAR!

Geçen hafta da boşanma protokolü imzalayıp mahkemeye başvurmuşlar. Protokol imzaladıkları için ilk celsede boşanacaklar. Kızının babası Acun Ilıcalı ile 14 ay evli kalan Şeyma'nın ikinci evliliği dört ay sürmüş olacak.