Şeyma Subaşı: Yaşam yolculuğu bazen, eylemleri sahtekâr ve bencil olan insanlarla kesişir

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile 3 Mayıs 2023 tarihinde evlenip 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Subaşı, sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

"Dürüstlüğümüz ve nezaketimiz, hayat denen bu yolculukta en büyük güçlerimiz!"

Subaşı, son olarak Instagram sayfasından yaptığı imalı bir paylaşımla gündeme geldi. Subaşı, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Yaşam yolculuğu bazen, eylemleri sahtekâr ve bencil olan insanlarla kesişir. Bu insanlar ahlak, görgü ve prensiplerden yoksun olabilir, manipülasyon ve sahtekârlıkla dolu bir dünyada yaşarlar. Ancak onların seçimlerinin kim olduğumuzu yansıtmadığını hatırlamak önemlidir. Hepimiz kendi yolunu seçme gücüne sahibiz, değerlerimiz ve kendimize ve diğerlerine olan saygımız tarafından yönlendiriliriz. Bu tür insanların farkında olmam gerekiyor, onların karanlığının kendi ışığımı karartmasına izin vermemek için... Kendine sadık kal, değerlerini benimse ve karanlığın varlığında bile ışığa doğru ilerlemeye devam et. Dürüstlüğümüz ve nezaketimiz, hayat denen bu yolculukta en büyük güçlerimiz!