Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya Survivor övgüsü

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, sekiz yıllık beraberliğin ardından 2017 yılında evlenmişti. Çiftin kızları Melisa 2013'te dünyaya gelmişti. Subaşı, 3 Mayıs 2023 tarihinde ise Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu, 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eski eşi Acun Ilıcalı hakkında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

"Başardıklarını görmek beni çok gururlandırıyor"

Subaşı, "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'Survivor' TV şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Ne büyük başarı, çok gurur duyuyorum. Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında. Bu, onun pek çok başarısından sadece biri. Başardıklarını görmek beni çok gururlandırıyor" sözlerini paylaştı.