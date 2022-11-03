Şeyma Subaşı'dan evlilik sinyali: "Karın olmak için sabırsızlanıyorum!"

Geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı tekrar barışmıştı. Subaşı'nın kızı Melisa'nın, Meedo ile Louvre Müzesi'nin önünde çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık Instagram hesabından paylaşan Subaşı, evleneceğini ise bir paylaşımla duyurdu.

"KARIN OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Tüm bunların ardından Şeyma Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı.

Bu paylaşımına, "Karın olmak için sabırsızlanıyorum" mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, iş insanı sevgilisiyle yakında evleneceğinin düşünülmesine sebep oldu.

ŞEYMA VE MELİSA'YI KOLUNA KAZITTI

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile güneşlendiği anları paylaştığı görüntülerde ortaya çıkan detay ise magazin gündemini adeta sallamıştı. Görüntülerde, Mohammed Alsaloussi'nin omzunda Şeyma ve Melisa isimlerinin yazdığı görülmüştü. Alsaloussi'nin, iki ismin arasına sonsuzluk işareti eklettirmesi de başka bir detaydı.

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