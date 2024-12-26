Şeyma Subaşı'dan "Sevgilisinden ayrıldı" iddialarına fotoğrafları yanıt

Kendi markasını çıkaran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. 34 yaşındaki güzel isim yeni bir aşka yelken açmıştı. Subaşı'nın Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.