Şeyma Subaşı'dan "Sevgilisinden ayrıldı" iddialarına fotoğrafları yanıt
Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla Marlon Teixeira ile yeni aşka başladığını duyurmuştu. Aşkları dolu dizgin devam eden çiftin ayrıldıkları iddia edilmişti. Şeyma Subaşı'dan ayrılık iddialarına tek kareyle yanıt geldi.
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Kendi markasını çıkaran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram'ı aktif kullanan ünlüler arasında. 34 yaşındaki güzel isim yeni bir aşka yelken açmıştı. Subaşı'nın Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Aşkları dolu dizgin devam ederken Marlon Teixeira, eski sevgilisi ve kızıyla Noel pazarında görüntülenmişti. Bu olay ve paylaşım olmaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
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Ayrılık iddiaları sonrası Şeyma Subaşı'dan tek kareyle yanıt geldi. Instagram hesabından sevgilisiyle paylaşım yapan Subaşı, ilişkinin devam ettiğini böylelikle duyurmuş oldu.
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