Şeyma Subaşı'na eşinden bikinili paylaşım yasağı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'na geçtiğimiz ay evlendiği Mısırlı iş insanı eşi Mohammed Alsaloussi'den veto geldi. Zaman zaman da eleştirilerin odağında olan Subaşı'ndan yeni bir itiraf geldi. Bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

"Meedo biraz rahatsız oluyor"

Yaptığı paylaşımda bikini reklamı yapan Subaşı, üzerindeki kıyafetini çıkarmadı. Bikinisini göstermeden kumaşından bahsederek, “Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden göstermiyorum.” dedi.

Subaşı ardından da bikinisinin üzerine siyah tül bir elbise giydi.