Şeyma Subaşı'ndan düğün açıklaması: Ablam bahane üretiyor

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak.

ABLASI LİSTEDE YOK

Marekeş'te yapacağı düğününün detaylarını ücretli aboneleriyle paylaşan Subaşı, özel gününde yanında sadece kısıtlı kişinin olacağını, ablası Kübra Açıl'ın o listede olmadığını söyledi.

Instagram'dan ücretli aboneliğini kullanan Şeyma Subaşı, "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" açıklamasıyla tepki çekti.

''BAHANELER BULARAK GELEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ''

Yeni bir paylaşım yaparak ablasıyla ilgili konuşan Subaşı, "Ablamı düğünüme davet ettim. 2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi.

INSTAGRAM'DA ŞEYMA SUBAŞI