Şeyma Subaşı'ndan iddialı kostüm: Düğünümüzü kutladık!

New York'ta düğün temalı bir partiye katılan Şeyma Subaşı, gelinlik giyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Şeyma Subaşı'ndan iddialı kostüm: Düğünümüzü kutladık!

Geçtiğimiz ay 5 ay evli kaldığı Mohammed Alsaloussi ile boşanan Şeyma Subaşı, neredeyse her yaptığı ile olay olmaya devam ediyor. Subaşı Newyork'ta katıldığı bir partide iddialı kostümüyle adından söz ettirmeyi başardı.

GELİNLİK GİYDİ

İddialı kostümü ve 'striptizci ayakkabıları' dediği yüksek topuklularıyla dikkat çeken fenomen isim, partiden peş peşe paylaşımlar yaptı.

Şeyma Subaşı'ndan iddialı kostüm: Düğünümüzü kutladık! - Resim : 1

"DÜĞÜNÜMÜZÜ KUTLADIK"

Şeyma Subaşı, katıldığı partiyle ilgili "Benimle saatlerce dans etmek için yapılmış tek striptizci ayakkabılarım... Partinin teması 'Düğün fetişi neon' idi. Partide düğünümüzü kutladık. Ama farklı bir kutlama oldu" açıklamalarında bulundu.

Şeyma Subaşı'ndan iddialı kostüm: Düğünümüzü kutladık! - Resim : 2

ŞEYMA SUBAŞI'NIN KOSTÜM PARTİSİNDEN KARELER

 
 
 
 
 
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