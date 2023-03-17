Şeyma Subaşı'ndan sosyal medya hamlesi! Özel paylaşımlarını görmek artık paralı

Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile nikah masasına oturmak için geri sayım Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla gündeme geldi. Bir çocuk annesi fenomen, Instagram'ın kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını Türkiye'de ilk kullananlardan biri olarak; aylık bir ücret karşılığı sayfasına abone olacaklara özel içerikler paylaşacağını açıkladı.

ÜCRETLİ ABONELİK BAŞLATTI

32 yaşındaki Subaşı, geçtiğimiz gün ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Bir çocuk annesi fenomen, Instagram'ın kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını Türkiye'de ilk kullananlardan biri olarak; aylık bir ücret karşılığı sayfasına abone olacaklara özel içerikler paylaşacağını açıklamıştı.

"TAKİPTE KALIN"

Ücretli aboneliği kızı Melisa ile duyurduğu bir paylaşım yapan ünlü isim, İngilizce bir mesaj yazarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Instagram'ın hikayeler bölümünün benim oyun alanım olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden bizimle ilgili daha fazla şey için abone olmalısınız! Burayı çılgın bir şeye dönüştürmeyi düşünüyorum. Takipte kalın!

Paylaşımına Türkçe bir not da yazan Subaşı, "Daha fazlası ve güzel sürprizler için abone olun sosyal medya arkadaşlarım" demişti.

SEVGİLİSİ ABONE OLDU

Şeyma Subaşı'nın yakında nikah masasına oturması beklenen Meedo'nun, sevgilisinin aylık ücreti 60,99 TL olan aboneliğine katıldığı da dikkatlerden kaçmamıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Tüm bunların ardından fenomen isim, sosyal medyada gündem olan abonelik uygulamasıyla ilgili açıkalma yaptı. Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir yazı paylaşan Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

Gördüğüm kadarıyla 'abonelik' bir kafa karışıklığına sebep olmuş. Kısaca anlatmak gerekirse arkadaşlar; burası sadece beni, yaptıklarımı, bir günümden kesitleri, düğün hazırlıklarımdan cilt bakımıma, moda önerilerinden günlük beslenme rutinime kadar merak eden ve izlemek isteyenleri bir araya getirmek istediğim bir mecra.

Yani kısaca bu 'abonelik' olayını her ay içerikleri için abone olduğunuz bir dijital platform, keyifle alıp okuduğunuz bir dergi gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca elde ettiğimiz abonelik gelirleri de yine sizlere sürprizlerle ve daha birçok güzel şeye vesile olarak geri dönecek. Bence çok eğleneceğiz.