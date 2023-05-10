Şeyma Subaşı’nın gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile beraberdi. Çift Marakeş'te çok konuşulan bir düğünle 3 Mayıs'ta evlendi. Üç gün üst üste düğün yapan Subaşı'nın son giydiği gelinlik ise sosyal medyada gündem olmuştu. Subaşı’nın tasarım gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

GELİNLİĞİN FİYATI BELLİ OLDU

Şimdilerde 'Söylemezsem Olmaz' programında yer alan modacı Ebru Şancı fiyata ulaştı. Subaşı'nın tasarım gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar, yani 250 bin TL olduğu öğrenildi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu.

FAS'A ÖZEL KUTLAMALAR YAPILDI

İlk gün iki farklı gelinlik giyen Subaşı, düğün eğlencesi olarak Fas'ın yöresel kutlamalarını tercih etti. Faslı müzisyenler eşliğinde dans ederek eğlenen Subaşı, düğün fotoğrafları ve videolarını sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştı.

Düğüne Türkiye'den Didem Soydan, Sibil Çetinkaya, Mert Vidinli ve Dila Tarkan gibi isimler katılmıştı.