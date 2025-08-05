Seyyal Taner, Erkin Koray'ın Toronto'daki mezarını ziyaret etti

Anadolu rock ve hard rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray, 7 Ağustos 2023'te 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Koray, Toronto'da sessiz sedasız bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı ve Westminster Mezarlığı'na defnedildi.

Usta sanatçı Seyyal Taner de Koray'ın mezarını ziyaret etti.

"YILLARIMIZ BERABER GEÇTİ"

Tatil için Kanada'da bulunan usta sanatçı Seyyal Taner, Koray'ı ziyaret etmek için mezarına gitti. Koray'ın mezarı başında dua eden Taner, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "Canım Erkin Koray'ım... Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için. Huzurla uyu" dedi.