Sezen Aksu afet bölgesinde depremzedelerle buluştu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle Türkiye yasa boğuldu. Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışırken ünlü isimler de tek yürek oldu. Depremin olduğu ilk günden bu yana yardımlarda bulunan ünlü sanatçı Sezen Aksu, afet bölgesine giderek depremzedelere moral verdi.

Görevlilerden bilgi alan Aksu, çadır kentleri gezdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler için ilk günden beri yardımlarda bulunan sanatçı, depremzedelere moral verdi.

Aksu'nun görevliler ve depremzedelerle sohbet ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı.