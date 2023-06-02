Sezen Aksu, Merve Dizdar'ı tebrik etmek için kulisine gitti

Merve Dizdar 76'ncı Cannes Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Sezen Aksu, 76.'sı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar'ı tebrik etti.

TEBRİK ZİYARETİ

Minik Serçe lakaplı ünlü şarkıcı Sezen Aksu , Dizdar'ın yer aldığı Alice müzikaline gitti. Dizdar, kuliste Sezen Aksu ile verdiği pozu sosyal medya hesabından kalp emojisi ile yayınladı.