Sezen Aksu “Veliaht” dizisine şarkı yazdı

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, Faro ve Gold Yapım imzalı "Veliaht" dizisi, hem hikayesi hem de sanat dünyasında uyandırdığı yankıyla dikkat çekiyor. Sinan Öztürk’ün yönettiği, Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimleri bir araya getiren yapım, reyting panellerindeki değişimlere rağmen sadık bir izleyici kitlesi oluşturmayı başardı.





SEZEN AKSU’DAN DİZİYE ÖZEL BESTE



Dizinin başarısı, usta sanatçı Sezen Aksu’nun da dikkatini çekti. Edinilen bilgilere göre Sezen Aksu, Bora Akkaş’ın canlandırdığı Zafer Karslı karakterinin karlar altında hayata veda ettiği final sahnesinden oldukça etkilendi.



Bu duygusal sahnenin ardından Aksu, dizi ekibine jest yaparak "Kar" isimli bir şarkı besteledi ve eseri projeye hediye etti. Sanatçının, dizinin devam etmesi yönündeki temennisini de yapım ekibine ilettiği belirtiliyor.



Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, özgün hikayesi Tunahan Kurt’a ait olan ve senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ile Gökhan Şeker tarafından kaleme alınan "Veliaht" dizisi, her perşembe Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.



