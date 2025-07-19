Sezen Aksu'dan imaj değişikliği! Saçlarını kısacık kestirdi

Sezen Aksu'nun her gün telefonlaşıp mesajlaştığı yakın arkadaşı Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından çok ağladığını ve bir makine alıp saçlarını kısacık kestiğini ileri sürüldü.

Şimdilerde yeni albümü 'Paşa Gönül Şarkıları' ile adından söz ettiren ünlü isim, şarkılarıyla müzik listelerine altüst etmeye devam ediyor. Albümü istediği başarıyı yakalayan sanatçı imajıyla da gündemden düşmüyor.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

İmaj değişikliğine giden Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı. Saçlarını kısacık kestiren sanatçının yeni beyaz saçlı hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sezen Aksu'nun son hali için 'Sana her saç çok yakışıyor' yorumları yapıldı.