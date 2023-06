Shakira: Aldatıldığımı babam yoğun bakımdayken öğrendim

Pique'ye yönelik iğneli şarkılarl gündeme gelen Shakira, People'a konuştu ve ayrılık sürecini kendisi için daha da yıkıcı hale getiren detayları paylaştı. Shakira, "Her şey bir anda oluyordu, evim yıkılıyordu... Babam yoğun bakımdayken aldatıldığımı basından öğreniyordum" diyor.

91 yaşındaki babası William Mebarak Chadid'in düşüp ciddi biçimde yaralandığını anlatan Shakira, "Beni en çok seven adam, yani babam, ona en çok ihtiyacım olduğu anda yanımda değildi. Onunla konuşamadım veya en iyi arkadaşımdan çok ihtiyacım olan tavsiyeleri alamadım" diyor.

