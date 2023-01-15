Shakira balkona yerleştirdi; Piqué'nin annesinin evine bakıyor

11 yıl süren Piqué-Shakira birlikteliği geçen yıl ihanet iddialarının ardından bitmişti. Çiftin 2 oğulları bulunuyor. Piqué, ayrılık haberlerinden kısa süre sonra 23 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia Marti'yle görüntülenmişti.

Shakira'nın yeni şarkısında ise hem Piqué'ye hem de futbolcunun yeni sevgilisine göndermeler var. Shakira şarkıda Pique’nin “vücudunu geliştirmeye çok zaman ayırdığını fakat beynin de gelişime ihtiyaç duyduğunu” söylüyor.

'BENİ ANNENLE KOMŞU BIRAKTIN...'

Shakira'nın şarkısının sözleri arasında "Beni annenle komşu olarak, kapımda basın yığınıyla ve hükümetle borç içinde bıraktın / Beni incittiğini sandın ama beni daha güçlü biri yaptın / Kadınlar artık ağlamıyor, paraya para demiyor" da vardı.

CADI YERLEŞTİRMİŞ

Görünüşe göre Shakira ile Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu arasında da soğuk rüzgarlar esiyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Shakira, Gerard Piqué'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun evine bakan balkonuna büyük bir cadı figürü yerleştirdi.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023

İspanyol gazeteci Marc Leirado Millan sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç gün önce bir Shakira hayranı benimle iletişime geçerek Shakira'nın yaşadığı balkonda kara bir cadı olduğunu söyledi. Bu bilginin doğru olup olmadığını kontrol etmeye gittim ve gerçekten de gerçek boyutlarında beyaz sakallı siyah bir cadı vardı" dedi.

Millan, "Ve işin en komik yanı, bu cadının iki ev arasında bir oyun haline gelmesi. Pique'nin annesi kızınca kaldırılıyor, Shakira'nın emriyle geri dönüyor" diyor.

PİQUE'NİN ANNESİ ENDİŞELENMİŞ

Gazeteci Marc Leirado bu durumun birkaç haftadır devam ettiğini belirtti. Leirado, "Haftalar önce, Pique'nin annesinin kendisine kara bir cadıyla yapıldığı iddia edilen bir ritüelden endişe duyduğuna dair bazı bilgiler aldım" diyor.

Shakira has reportedly put up a witch mannequin on her balcony facing her ex mother-in-law’s house, while her Bizarrap session can be heard blasting on repeat at full volume. pic.twitter.com/fIE30Za9S9 — Pop Base (@PopBase) January 14, 2023

Daily Mail'in haberine göre Shakira ve Montserrat Bernabéu arasındaki ilişkinin, oğlunun yeni aşkını memnuniyetle karşılamasından sonra bozulduğu iddia ediliyor.

Video kaydı alan bir kişi ise Shakira'nın evinde yüksek sesle Piqué'yi iğnelediği şarkının çalındığı anları paylaştı.

GÖNDERMELER VAR

Shakira, son şarkısında Pique ve yeni sevgilisine de göndermelerde bulunuyor ve "Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin." ifadelerini kullanıyor.