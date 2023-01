Shakira balkona yerleştirdi; Piqué'nin annesinin evine bakıyor

11 yıl süren Piqué-Shakira birlikteliği geçen yıl ihanet iddialarının ardından bitmişti. Çiftin 2 oğulları bulunuyor. Piqué, ayrılık haberlerinden kısa süre sonra 23 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia Marti'yle görüntülenmişti.

Shakira'nın yeni şarkısında ise hem Piqué'ye hem de futbolcunun yeni sevgilisine göndermeler var. Shakira şarkıda Pique’nin “vücudunu geliştirmeye çok zaman ayırdığını fakat beynin de gelişime ihtiyaç duyduğunu” söylüyor.

Shakira'nın şarkısının sözleri arasında "Beni annenle komşu olarak, kapımda basın yığınıyla ve hükümetle borç içinde bıraktın / Beni incittiğini sandın ama beni daha güçlü biri yaptın / Kadınlar artık ağlamıyor, paraya para demiyor" da vardı.

Görünüşe göre Shakira ile Pique'nin annesi Montserrat Bernabeu arasında da soğuk rüzgarlar esiyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Shakira, Gerard Piqué'nin annesi Montserrat Bernabeu'nun evine bakan balkonuna büyük bir cadı figürü yerleştirdi.

