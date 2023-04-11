Shakira: Çocuklarım medya tarafından tacize uğruyor, rahat bırakın!

Futbolcu Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın birlikteliği aldatılma iddiaları ile sarsılmış, ünlü çift yollarını ayırmıştı. Ardından eski futbolcu, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çocuklarıyla birlikte Miami'ye taşınan 46 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında Pique ayrılığı ve Barcelona'dan taşınma kararıyla ilgili basın açıklamasında bulundu.

"ÇOCUKLARIM MEDYA TARAFINDAN TACİZE MARUZ KALDI"

Shakira sosyal medya hesabında "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barcelona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi" ifadelerini kullandı.

''ÇOCUKLARIMI TAKİP ETMEYİN YALVARIYORUM''

Şarkıcı sözlerine "Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum" diyerek devam etti.