Shakira gözyaşları ile Barcelona'ya veda etti: Dostluğun aşktan daha uzun ömürlü olduğunu öğrendim

Barcelona'nın emekli futbolcusu Gerard Pique ile 2010 - 2022 arasında aşk yaşadığı Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın ayrılığı ve sonrasında yaşananlar magazin dünyasının gündeminde olmaya devam ediyor. Shakira, ihanetin ardından İspanya'nın Barcelona kentinden iki çocuğuyla birlikte ABD'nin Florida eyaletine taşındı.

BARCELONA'DAN TAŞINDI

Yaşananların ardından Shakira, çocukları Milan ve Sasha ile bir zamanlar sevdiği adamla birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentine ve oradaki hayatına veda etti.

Shakira, Barcelona Havaalanı'nda görüntülendi. Oradaki hayatı boyunca kendisinin yanında olan dostları, ünlü şarkıcının bu zor vedasında yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcı, kendisine veda etmeye giden yakınlarına teker teker sarılıp onları öpücüklere boğdu. Bu arada gözyaşlarını tutamadığı zamanlar da oldu. Fotoğrafçıların peşinde olduğunu bilen Shakira o şekilde görüntülenmek istemediği için de bazen güneş gözlüklerinin ardına gizlendi.

"BÜYÜMEMİ SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Ünlü şarkıcı, bu vedasının kendisi için hiç de kolay olmadığını ifade etti. Gelecekten umutlu olduğunu söyleyen şarkıcı, "Bugün, onların mutluluğu için arayışımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Barcelona'da bir sürü dalgada benimle birlikte sörf yapanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Shakira, Barcelona'da yaşadığı süre içinde arkadaşlığın ve dostluğun aşktan daha uzun ömürlü olduğunu öğrendiğini satırlarına ekledi. Şarkıcı, paylaşımını "Beni cesaretlendiren gözyaşlarımı silen, bana esin veren ve büyümemi sağlayan herkese teşekkür ederim" sözleriyle bitirdi.

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Shakira, duygularını "Ama bazen her şey bizim hayal ettiğimiz gibi olmaz. Bazen koşarız ama ulaşamayız. Orada olacağımdan asla kuşkum yok" sözleriyle dile getirdi.