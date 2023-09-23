Shakira: Kendimi Pique'ye adamıştım...

İki çocuğunun babasının üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşadığını öğrenen Shakira, yaşanan skandalın ardından Barcelona'dan ayrılarak iki çocuğuyla birlikte ABD'ye yerleşmişti.

Ünlü şarkıcı bu konuyla ilgili uzun süre açıklamada bulunmamıştı. Shakira Billboard'a verdiği röportajında Pique ile ilişkilerinin sona ermesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

'ÖLÜM BİZİ AYIRANA KADAR' SÖZÜNE İNANDIM

Aldatıldığını öğrenmeden önce ilişkisinde mutlu olduğunu belirten şarkıcı, şöyle konuştu, "Benim önceliğim evim ve ailemdi. 'Ölüm bizi ayırana kadar' sözüne inanıyordum. Bu hayale inandım ve kendim için, çocuklarım için bu hayali kurdum."

'ANNEMLE BABAM GİBİ SONSUZ AŞK UMUYORDUM'

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti, ''Shakira, 50 yıldır birlikte olan anne ve babasınınkine benzer sonsuz bir aşka sahip olmayı umduğunu da sözlerine ekleyerek; Onlar birbirlerini ilk günkü gibi, eşsiz bir aşkla seviyorlar." dedi.

'KENDİM VE ÇOCUKLARIM İÇİN İSTEDİĞİM ŞEY BUYDU'

"Bu yüzden bunun mümkün olduğunu biliyorum. Ve bu her zaman bana örnek oldu. Kendim ve çocuklarım için istediğim şey buydu ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Futbolcu sevgilisiyle İspanya'da yaşarken müzik kariyerini ikinci plana atmak zorunda kaldığını da itiraf eden ünlü isim, şu açıklamayı yaptı:

'KENDİMİ ONA ADAMIŞTIM'

"Mesele şu ki, kendimi ona adamıştım. Aileme ve ona. Barselona'dayken profesyonel kariyerime devam etmek benim için çok zordu. Çocuklarımı bırakıp evimin dışında müzik yapmak için bir yere gidemezdim. Ritmi korumak zordu."