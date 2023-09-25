Piqué'nin Shakira'yı aldattığına dair söylentilerin ortasında, 2011'in başlarından beri birlikte olan 46 yaşındaki Kolombiyalı pop yıldızı ve 36 yaşındaki eski İspanyol futbolcu Haziran 2022'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Eski çift ayrılık nedenlerini hiçbir zaman doğrulamasa da Shakira'nın sosyal medyada ve müziğinde eski sevgilisine bazı iğneleyici göndermeler yaptığı anlaşılıyor.

Shakira klibinde Pique'nin kovduğu bakıcıyı oynattı

20 Eylül Çarşamba günü yayımlanan El Jefe adlı şarkısının yeni klibinden anlaşıldığı üzere Grammy ödüllü sanatçı, Piqué'ye halihazırda bir kez daha yüklendi. Ünlü şarkıcı, eski sevgilisinin kovduğu bakıcıya son klibinde yer verdi.

Şarkının sonuna doğru kamera, Piqué'nin kovduğu iddia edilen dadı Lili Melgar'ın yüzüne yakınlaşıyor.

Dadının bakışlarının oldukça anlamlı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.