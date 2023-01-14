Shakira-Pigue: "Rolex'i Casio'yla, Ferrari'yi Twingo'yla takas ettin" polemiği...

Geçen yıl Piqué'nin (35) Shakira'ya (45) ihanet ettiği ortaya çıkınca çiftin 11 yıllık ilişkisi sona ermişti. Çiftin 2 oğulları bulunuyor. Piqué, ayrılık haberlerinden kısa süre sonra 23 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia Marti'yle görüntülenmişti.

Shakira'nın yeni şarkısında ise hem Piqué'yi hem de futbolcunun yeni sevgilisine göndermeler var. Shakira, şarkıda "Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama, bana yalvarma / Anladım ki seni eleştirmeleri benim suçum değilmiş" sözlerine yer verdi ve kötü günleri geride bıraktığını şöyle ifade etti:

Beni annenle komşu olarak, kapımda basın yığınıyla ve hükümetle borç içinde bıraktın / Beni incittiğini sandın ama beni daha güçlü biri yaptın / Kadınlar artık ağlamıyor, paraya para demiyor.



Independent'ın haberine göre ünlü şarkıcı, Piqué'nin sevgilisi için de "İyi bir insan adı var ama belli ki kulağa geldiği gibi değil" anlamına gelen İspanyolca "Tiene nombre de persona buena / Claramente no es como suena" ifadelerini kullanarak Clara Chia Marti'ye göndermede bulundu.

Ayrıca Shakira şarkıda yer yer çeşitli benzetmeler yaparak "Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin." ifadelerini kullandı.

Shakira'nın sarkıda saat markası Casio'yu ve Renault'nun ürettiği araba modeli Twingo'nun adını kullanmasına ise markalardan yanıt geldi.

Casio'nun İspanya hesabı şöyle bir tweet attı:

Bugün bir şarkıda CASIO'dan bahsedildiği için epeyce bildirim aldık. CASIO saatleri, klavyeleri ve hesap makineleri ömürlüktür.

Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜

Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉#Harder, #Better, #Faster, #Stronger pic.twitter.com/Si8CZfKEe1 — División Educativa (@CASIOedu) January 12, 2023

Fransız otomobil markası Renault'nun İspanya hesabıysa, şarkıdaki "Benim gibi bir dişi kurt sizin gibi erkeklere göre değil" sözlerine imada bulunarak şunu yazdı: Senin gibi erkekler ve kızlar için. Sesi açın!





Piqué ise dün katıldığı bir yayına Casio saat takarak çıktı ve markanın yakın zamanda kurduğu Krallar Ligi'ne sponsor olduğunu açıkladı. Piqué de "Casio saatler ömürlüktür" ifadesini kullandı.