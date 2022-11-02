Shakira'dan duygulandıran hastane paylaşımı! Babasının ayaklarını öptü

Geçtiğimiz Haziran ayında futbolcu sevgilisi Gerard Pique ile olan 12 yıllık birlikteliğini noktalayan ünlü şarkıcı Shakira, yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Hastanede fizik tedavisi gören babası William Mebarak Chadid’i ziyaret eden Kolombiyalı şarkıcı, 91 yaşındaki babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendi.

"Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir"

Ünlü şarkıcı, 91 yaşındaki babasının bacaklarını hareket ettirmesine yardım ederken görüntülendiği o anları "Ve hayat bazen hastane ziyaretleri ile Cadılar Bayramı kostümleri arasında gerçekleşen şeylerdir" mesajı eşliğinde paylaştı. O anlarda baba Mebarak'ın doktoru da kapının yanında durup baba ile kızı izledi.

Shakira'nın paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Shakira (@shakira)'in paylaştığı bir gönderi

ESKİ SEVGİLİSİ DE ZİYARET ETTİ

Bu arada Shakira'nın babası William Mebarak'ın ziyaretçilerinden biri de yollarını ayırdığı sevgilisi Gerard Pique oldu. Shakira'yı 20'li yaşlarındaki genç bir kadın uğruna terk eden Pique, William Mebarak'ı ziyaret ettiğini çünkü hala bir aile olduklarını belirtti. Shakira'nın babası, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir hastanede tedavi görüyor.

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