Shakira'dan Türkiye için yardım çağrısı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem meydana geldi. Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri de dünyaca ünlü şarkıcı Shakira oldu.

UNICEF'E BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEDİ

Depremlerde yaşamını yitirenler için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Kolombiyalı şarkıcı, takipçilerinin depremzedeler için UNICEF’e bağış yapmasını istedi.

Shakira depremlerin çocuklar üzerinde çok yıkıcı bir etkisi olduğu mesajını yazdı.