Shakira'dan yeni bir "intikam şarkısı" daha geliyor

Emeklilik kararı alan Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın aşkı geçtiğimiz yıl sona ermiş; 11 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren çiftin ilişkisinin bitmesinin sebebinin ihanet olduğu ortaya çıkmıştı.

"Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin"

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, İspanyolca olarak yayınlanan parçada yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve onun yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye üstü kapalı bir göndermede de bulunmuştu. Şarkısında, "Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin" sözlerine yer veren Shakira, yıldız futbolcuyu "Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır" ifadeleriyle de eleştirmişti.

Yeni şarkı yolda

DJ Bizarrap ile imza attığı "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısında Pique'yi hedef alan ve şarkıda geçen “Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" sözleriyle çok konuşulan Shakira'dan yeni bir şarkı geliyor.

Sosyal medya hesabından klibinden kısa bir kesit paylaşan 45 yaşındaki şarkıcı, "Copa Vacia" şarkısını 29 Haziran'da yayınlayacağını duyurdu.

Shakira'nın yeni şarkısının da Gerard Pique'yi hedef aldığı düşünülüyor.

"Hep işinle meşgulsun"

Şarkıda "Hep işinle meşgulsun. Biraz boş zaman güzel olurdu sevgilim" ve "Koltukta biraz rahatla ve dikkatini bana ver" gibi sözler yer alıyor.