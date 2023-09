Shakira'nın ödül gecesine damga vuran 'intikam dansı'

Geçtiğimiz gece düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde farklı kategorilerde yarışan şarkıcılar ödüllerini kucakladı. Geceye Shakira'nın ödül gecesinde yaptığı dans damga vurdu. Shakira'nın 'Copa Vacia' şarkısında yaptığı dans sosyal medyada Gerard Pique'yi hedef alan "intikam dansı" olarak yorumlandı.

Latin şarkıcı Shakira ise Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü'nün sahibi oldu.

Son dönemde 12 yıl birlikte olduğu Gerard Pique tarafından aldatılmasıyla gündeme gelen 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, gecedeki performansıyla gündem oldu. Şarkıda geçen “Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" sözleri dikkat çekmişti.

~ Watch Shakira performing a medley of her hits at the #VMA as a celebration of her Video Vanguard Award!

~ Mira la presentación de Shakira en los #VMAs como celebración del premio Vanguard que recibió hoy! pic.twitter.com/SuNIjoxfhQ