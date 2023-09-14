Shakira'nın ödül gecesine damga vuran 'intikam dansı'
Geçtiğimiz gece düzenlenen MTV Müzik Ödülleri'nde Shakira'nın bıçaklı dans performansı damga vurdu.
Geçtiğimiz gece düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri'nde farklı kategorilerde yarışan şarkıcılar ödüllerini kucakladı. Geceye Shakira'nın ödül gecesinde yaptığı dans damga vurdu. Shakira'nın 'Copa Vacia' şarkısında yaptığı dans sosyal medyada Gerard Pique'yi hedef alan "intikam dansı" olarak yorumlandı.
SHAKIRA ÖDÜLLE DÖNDÜ
Latin şarkıcı Shakira ise Michael Jackson Video Vanguard (Öncü) Ödülü'nün sahibi oldu.
BIÇAKLI DANSI OLAY OLDU
Son dönemde 12 yıl birlikte olduğu Gerard Pique tarafından aldatılmasıyla gündeme gelen 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, gecedeki performansıyla gündem oldu. Şarkıda geçen “Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin" sözleri dikkat çekmişti.
İŞTE SHAKIRA'NIN ÇOK BEĞENİLEN O PERFORMANSI
~ Watch Shakira performing a medley of her hits at the #VMA as a celebration of her Video Vanguard Award!— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023
~ Mira la presentación de Shakira en los #VMAs como celebración del premio Vanguard que recibió hoy! pic.twitter.com/SuNIjoxfhQ