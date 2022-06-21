Shakira'nın, Pique'nin gece hayatını izlemesi için dedektif tuttuğu iddia edildi

Geçtiğimiz haftalarda İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin sevgilisi Shakira’yı aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. Kolombiyalı şarkıcının, sevgilisini suçüstü yakaladığı, Pique'nin ise, "Ben masumum!" diyerek, kendisini savunduğu belirtilmişti. Shakira ve Piqué, resmi bir açıklamayla ayrıldıklarını duyurarak on iki yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Dedektif tuttuğu iddia edildi

45 yaşındaki şarkıcının, eski hayat arkadaşı Pique'yi gözetlemek için ilginç bir yola başvurduğu ileri sürüldü. Shakira'nın, Gerard Pique'nin gece hayatını takip etmesi için birkaç dedektif tuttuğu ancak casusların ünlü yıldıza ihanet ettiği iddia edildi.

İspanyol basınına göre; Pique'nin iddia edilen sadakatsizliği hakkında medyaya bilgi sızdırıldığı da öne sürüldü. Shakira cephesinden geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama yayınlansa da son bilgilere göre; çift arasında normalde bir fikir birliği olmayacaktı.

Yakın zamanda bir araya gelecekler

Pique'nin kamuoyundaki imajını zedelediği için eski eşinin çevresinden rahatsız olduğu ve ikilinin aralarındaki gerilimi azaltmak için yakın zamanda bir araya geleceği konuşuluyor.

Chris Evans'tan Shakira açıklaması

Bu iddiaların ortasında, Chris Evans da bu ayrılığa dahil oldu. Oyuncuya Shakira ile olası ilişkisi soruldu. Shakira'nın şimdi hayatını yeniden inşa edebileceğini ve bir ilişkinin ana odak noktası olmayabileceğini söyledi.