Shakira'yı aldatan Pique bu sefer de takım arkadaşının kız kardeşiyle görüntülendi

Tüm zamanların en çok satan şarkılarına imza atan Shakira ile Pique, 2010'da sanatçının Dünya Kupası için yaptığı Waka Waka şarkısının klip çekimlerinde tanışmıştı. Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira arasında 2010 yılında başlayan büyük aşk, geçtiğimiz aylarda aldatma iddiaları sonrası sona ermişti. Çok geçmeden bu iddianın yalan olduğu ortaya çıksa da Pique bu kez bir başka takım arkadaşının kız kardeşiyle eğlenirken yakalandı.

TAKIM ARKADAŞININ KIZ KARDEŞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Pique, bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti. Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen yıldız futbolcunun yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu anlaşıldı.

GAVI'NİN ANNESİYLE DE ADI AŞK İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

İddiaya göre Gerard Pique, 17 yaşındaki takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle ilişki yaşarken, Shakira'ya suç üstü yakalanmış ve birlikteliği sona ermişti. Daha sonra ise Pique'nin birlikte olduğu kadının Gavi'nin annesi olmadığı, yıldız oyuncunun bir etkinlik hostesiyle aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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