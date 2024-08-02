Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi

Dünyaca ünlü Hollywood starı Sharon Stone, yıllar sonra ödül töreni için geldiği Türkiye'de Beşiktaş forması giydi.

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Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi - Resim : 1

Türkiye'ye gelen Stone, İstanbul'da kaldığı otelin odasından gördüğü boğaz manzaralı Beşiktaş Stadyumu'na olan hayranlığını dile getirdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, Stone'a bir forma hediye etti. 

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Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi - Resim : 2

Ödül töreni için Bodrum'a geçen Stone, burada Barbaros Tapan ile tekne turuna çıktı.

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Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi - Resim : 3

Sözcü'nün haberine göre Tapan, Stone'a Beşiktaş formasını teslim ederek fotoğraf çektirdi. 

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Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi - Resim : 4

Sharon Stone'un Beşiktaş formasıyla Bodrum sokaklarında görüntülenmesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. 