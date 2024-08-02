Sharon Stone, Beşiktaş formasıyla poz verdi

1 / 5
Türkiye'ye gelen Stone, İstanbul'da kaldığı otelin odasından gördüğü boğaz manzaralı Beşiktaş Stadyumu'na olan hayranlığını dile getirdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, Stone'a bir forma hediye etti.
2 / 5
Ödül töreni için Bodrum'a geçen Stone, burada Barbaros Tapan ile tekne turuna çıktı.
3 / 5
Sözcü'nün haberine göre Tapan, Stone'a Beşiktaş formasını teslim ederek fotoğraf çektirdi.
4 / 5
Sharon Stone'un Beşiktaş formasıyla Bodrum sokaklarında görüntülenmesi, sosyal medyada büyük ilgi topladı.