Anasayfa Magazin Show TV'nin yeni dizisi Deha'dan fragman yayınlandı! Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV'nin yeni dizisi Deha'dan fragman yayınlandı! Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha'dan ikinci fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman sosyal medyada ilgi gördü. Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosuna yakından bakalım...
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Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Damla Serim tarafından kaleme alınan Deha dizisi için geri sayım başladı.
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Ay Yapım imzalı Deha, bir baba ve oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan bir intikam hikayesini konu alıyor.
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Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez gibi yıldız isimlerin yanı sıra Uğur Polat, Onur Saylak, ve Melis Sezen'in de yer aldığı dizi yeni sezonda Show TV ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.