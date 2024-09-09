Show TV'nin yeni dizisi Deha'dan fragman yayınlandı! Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha'dan ikinci fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman sosyal medyada ilgi gördü. Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosuna yakından bakalım...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Show TV'nin yeni dizisi Deha'dan fragman yayınlandı! Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - Resim : 1

Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Damla Serim tarafından kaleme alınan Deha dizisi için geri sayım başladı. 

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Show TV'nin yeni dizisi Deha'dan fragman yayınlandı! Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - Resim : 2

Ay Yapım imzalı Deha, bir baba ve oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan bir intikam hikayesini konu alıyor.

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Show TV'nin yeni dizisi Deha'dan fragman yayınlandı! Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - Resim : 3

Ahsen Eroğlu, Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez gibi yıldız isimlerin yanı sıra Uğur Polat, Onur Saylak, ve Melis Sezen'in de yer aldığı dizi yeni sezonda Show TV ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Show TV'nin yeni dizisi Deha'dan fragman yayınlandı! Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu - Resim : 4

Hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla şimdiden merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.