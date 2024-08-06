Show TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Setten ilk kareler geldi

Yeni sezonda Show TV ekranında izleyici karşısına çıkacak 'Siyah Kalp' dizisinden ilk kareler geldi. Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım...

1 / 15
Show TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Setten ilk kareler geldi - Resim : 1

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’ dizisinin çekimleri Kapadokya’da devam ederken setten ilk kareler de geldi. 

2 / 15
Show TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Setten ilk kareler geldi - Resim : 2

'Siyah Kalp' konusu

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır.

3 / 15
Show TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Setten ilk kareler geldi - Resim : 3

Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.

4 / 15
Show TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Setten ilk kareler geldi - Resim : 4

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan 'Siyah Kalp', usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.  