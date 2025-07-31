Sibel Can, 55. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı

Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Türk müziğinin divası Sibel Can, 1 Ağustos'ta 55 yaşına basacak. Ünlü şarkıcı, yeni yaşını çocukları Engincan Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt ile birlikte erken bir kutlamayla karşıladı.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, aile arasındaki bu özel kutlamadan samimi kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Annesine olan benzerliğiyle sıkça dikkat çeken Melisa'nın, fotoğraflara eklediği "tarifsiz" notu, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Orkidelerle süslü doğum günü pastasının üzerindeki "Seni çok seviyoruz" notu da gözlerden kaçmadı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt, Londra'daki üniversite eğitimini başarıyla tamamlayarak ailesine büyük bir mezuniyet sevinci yaşatmıştı. Oğlunu bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Sibel Can, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak annelik gururunu dile getirmişti.