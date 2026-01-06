Sibel Can kesenin ağzını açtı: Küçük torununa 2 milyon dolarlık bebek hediyesi
Sanat dünyasının "Sultan"ı Sibel Can, hayatının en duygusal dönemlerinden birini yaşıyor. İlk kez babaanne olmanın heyecanını Miami’de kucağına aldığı torunu Lina ile tadan ünlü sanatçı, bu sevinci kelimelerin ötesinde, servet değerinde bir sürprizle taçlandırdı.
Magazin dünyasının sevilen ismi Sibel Can, son günlerde hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Oğlu Engincan Ural ve Merve Kaya’nın 2022 yılındaki görkemli Bodrum düğününden sonra, geçtiğimiz Ekim ayında Miami’de dünyaya gelen torunu Lina, ünlü sanatçının hayatına yeni bir renk kattı.
Arapça’da "hurma ağacı" anlamına gelen ismiyle dikkat çeken minik Lina için babaanne Sibel Can kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
Posta Gazetesi'nden Hakan Sağdıç’ın haberine göre; Sibel Can, oğlu ve gelinine bebek hediyesi olarak İstanbul’un en prestijli projelerinden biri olan Mandarin Oriental Residences Etiler’den lüks bir daire satın aldı.
Ekim ayında Amerika’da doğan Lina bebeğin gelişiyle hem Ural hem de Can aileleri büyük bir sevinç yaşamıştı. Hakan Ural da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda torun sevgisini "Bambaşka bir duygu, tarifi yok" sözleriyle dile getirmişti.