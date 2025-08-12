Sibel Can oğlu Emir Aksüt'ün 25. yaşını duygusal bir mesajla kutladı: "Canım oğlum seni çok seviyorum"

Pop müziğin sevilen isimlerinden Sibel Can, ikinci eşi Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt'ün 25. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Ünlü şarkıcı, oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşarak altına "Canım oğlum, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun" notunu düştü. Sibel Can'ın bu paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi ve beğeni topladı.

Öte yandan, Emir Aksüt geçtiğimiz haftalarda Londra'daki University of Westminster'dan mezun olmuştu. Annesi Sibel Can, kız kardeşi Melissa Ural ve ağabeyi Engincan Ural da mezuniyet törenine katılarak onu bu özel gününde yalnız bırakmamıştı.

Oğlunun diplomasını aldığı anları takipçileriyle paylaşan Sibel Can, Emir Aksüt'e "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" diye seslenmişti.