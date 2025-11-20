Sibel Can, torunu Lina'nın 40'ı çıktı! Duadan kareler paylaşıldı
Engincan Ural ile Merve Ural çiftinin 40 gün önce kucaklarına aldıkları kızları Lina bebek için özel bir davet organize edildi. Geleneksel "kırk mevlüdü" çerçevesinde düzenlenen bu davette, minik Lina bebek için mevlit okutuldu ve yakın çevre ile sevdikleri bir araya geldi.
Şarkıcı Sibel Can ve sunucu Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya Ural, geçtiğimiz haftalarda ABD'de dünyaya gelen kızları Lina bebek için aile arasında özel bir davet düzenledi.
Minik Lina'nın 40 günlük süreci tamamlanırken düzenlenen bu özel organizasyonda, geleneksel olarak "40 duası" okundu.
Hem Sibel Can hem de Hakan Ural'ı torun sevinciyle buluşturan bu özel günden kareler, Lina bebeğin teyzesi Melisa Ural tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Davete dair dikkat çeken bir detay ise, Lina bebeğe babaannesi Sibel Can'ın tasarımcısı tarafından özel olarak bir elbise diktirilmiş olması.