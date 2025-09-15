Sibel Can'a torun müjdesi! Bebeğin adı ve doğum yeri belli oldu
Türk müziğinin en sevilen seslerinden Sibel Can, bu kez sahne performansları ya da güzelliğiyle değil, özel hayatındaki büyük mutlulukla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, torun sahibi olmanın heyecanını yaşıyor ve şimdiden hazırlıklara başladı. Bu müjdeli haber, Sibel Can'ın sevenleri tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı.
Özge Çolak
Türk müziğinin sevilen sesi Sibel Can, çok yakında ilk torununu kucağına almaya hazırlanıyor. Aileye katılacak yeni üye için şimdiden özel planlar yapılırken, bu mutlu haber karşısında ünlü sanatçının oldukça duygulandığı öğrenildi. Yıllarca annelik yolculuğuyla gündemde kalan Sibel Can, şimdi ise "torun sahibi bir babanne" olarak yepyeni bir heyecan yaşıyor.
İşte Bebeğin Adı ve Doğum Tarihi
Büyük bir heyecanla hazırlıklarını sürdüren aile, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu ve adının da Lina olacağını açıkladı. Arapça'da "hurma ağacı" anlamına gelen Lina ismi, çiftin ve ailenin ortak kararıyla seçildi.
Doktorun verdiği bilgiye göre, doğumun 22 Eylül haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Aile, bu özel gün için geri sayıma başladı.