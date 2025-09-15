Sibel Can'a torun müjdesi! Bebeğin adı ve doğum yeri belli oldu

Türk müziğinin sevilen sesi Sibel Can, çok yakında ilk torununu kucağına almaya hazırlanıyor. Aileye katılacak yeni üye için şimdiden özel planlar yapılırken, bu mutlu haber karşısında ünlü sanatçının oldukça duygulandığı öğrenildi. Yıllarca annelik yolculuğuyla gündemde kalan Sibel Can, şimdi ise "torun sahibi bir babanne" olarak yepyeni bir heyecan yaşıyor.

İşte Bebeğin Adı ve Doğum Tarihi

Büyük bir heyecanla hazırlıklarını sürdüren aile, bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu ve adının da Lina olacağını açıkladı. Arapça'da "hurma ağacı" anlamına gelen Lina ismi, çiftin ve ailenin ortak kararıyla seçildi.

Doktorun verdiği bilgiye göre, doğumun 22 Eylül haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Aile, bu özel gün için geri sayıma başladı.