Sibel Can'dan gelinine: Seni seviyorum

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti.

Şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya, bugün doğum gününü kutluyor.

"SENİ SEVİYORUM"

Sibel Can da oğlunun doğum günü için bir paylaşım yaptı. Duygu dolu bir paylaşım yapan Can, "Seni seviyorum iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.