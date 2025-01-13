Sibel Can'ın sahne kıyafeti gündem oldu
Ünlü sanatçı Sibel Can, ağustos ayında Bursa konserinde tercih ettiği sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Bir kesim Sibel Can’ın sahne kıyafetini beğenirken, bazı kullanıcılar ise eleştirilerde bulundu.
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Son dönemlerde hem sahne hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, yine sahne kıyafetiyle gündem oldu.
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Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen konserdeki tercih sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Sibel Can'ın siyah elbisesinin göğüs kısmındaki turuncu detayı görenler kendini tutamadı.
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Bir kesim Sibel Can’ın sahne kıyafetini beğenirken, bazı kullanıcılar ise eleştirilerde bulundu.
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Ünlü sanatçının tarzıyla ilgili "Kimse uyarmıyor mu acaba bunu giyme falan diye", "İçine giyecekti aceleden dışına giymiş", "Moda katliamı" şeklinde yorumlar yapıldı.