Sibel Can'ın sahne kıyafeti gündem oldu

Ünlü sanatçı Sibel Can, ağustos ayında Bursa konserinde tercih ettiği sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Bir kesim Sibel Can’ın sahne kıyafetini beğenirken, bazı kullanıcılar ise eleştirilerde bulundu.

Elele Online

Elele Online
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Sibel Can'ın sahne kıyafeti gündem oldu - Resim : 1

Son dönemlerde hem sahne hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, yine sahne kıyafetiyle gündem oldu. 

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Sibel Can'ın sahne kıyafeti gündem oldu - Resim : 2

Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen konserdeki tercih sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Sibel Can'ın siyah elbisesinin göğüs kısmındaki turuncu detayı görenler kendini tutamadı.

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Sibel Can'ın sahne kıyafeti gündem oldu - Resim : 3

Bir kesim Sibel Can’ın sahne kıyafetini beğenirken, bazı kullanıcılar ise eleştirilerde bulundu.  

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Sibel Can'ın sahne kıyafeti gündem oldu - Resim : 4

Ünlü sanatçının tarzıyla ilgili "Kimse uyarmıyor mu acaba bunu giyme falan diye",   "İçine giyecekti aceleden dışına giymiş", "Moda katliamı" şeklinde yorumlar yapıldı.