Sibel Can'ın yeni formuyla ilgili diyet ortaya çıktı

Yaptıkları diyet sayesinde ünlü şarkıcı Sibel Can ve kızı Melisa Ural formlarını devam ettiriyor. Yaptığı diyet ve egzersizlerle formunu sağlayan Sibel Can'ın nasıl kilo verdi?

Sibel Can nasıl kilo verdi?

Akşam'da yer alan habere göre üç ay içerisinde 10 kilo zayıflayan Sibel Can, yaptığı diyet sayesinde kilo vermeye devam ediyor. Haftada dört gün yaşam koçunun tavsiyelerine uyarak beslenmesine dikkat eden Sibel Can, bir saat yürüyüş yaptıktan sonra yüzmeye gidiyor. Sibel Can takviye olarak ödem atıcı çay da içiyor.

Hürriyet'te yer alan bir haberde ise "Sibel Can, obezite bilim doktoru Haluk Saçaklı'nın, "vücudun ihtiyacı olan bütün besin değerlerinin yeterli ve dengeli şekilde tüketilmesini öngören diyetiyle 5 ayda 9 kilo verdiği yazıyor. Sibel Can beslenme programında, ana öğünlerde 4 temel besin grubunu yan yana getirdi."

Örneğin süt grubundan peyniri, et grubundan tavuk ve balığı, ekmek-tahıl grubundan ekmek ve pilavı, sebze grubundan sebze ve meyveyi birlikte tüketti. Bir diğer önemli nokta ise temel besinlerde renk farklılığının göz önünde tutulması oldu. Örneğin farklı renklerde olan et, sebze, ekmek, peynir ya da süt grubu aynı anda tüketildi.