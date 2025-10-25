Sibil Çetinkaya hastane odasından paylaştı: Virüsü bulamıyoruz

Sosyal medyada en merak edilen isimler arasında yer alan Sibil Çetinkaya ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşk yaşıyordu. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift ayrılık kararı almıştı.

Her zaman neşeli halleriyle dikkat çeken Çetinkaya bu kez zor günler yaşıyor. 8 gündür hastanede tedavi gören ve ateşi hiç düşmeyen Çetinkaya gözyaşlarını tutamadı.

"VİRÜSÜN NE OLDUĞUNU BULAMIYORUZ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Çetinkaya, "Yine bu gece de hastaneden göndermeyecekler beni belli. Korkunç bir gece geçirdim yine ateşim düşmüyor. Çok yoruldum böyle olmaktan. Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz. Yediğim bir yemekten olduğunu kesin ama sinirlerim zayıfladı. Artık damarım kalmadı kan alınacak" dedi.