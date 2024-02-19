Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız'dan aşk dolu paylaşım: Geldiğin yere ışık saçıyorsun
Şükrü Özyıldız, fenomen Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden ikiliden Çetinkaya, birlikte çekilen karelerini ilk kez yayınlayarak sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Ekşi Elmalar, Cebimdeki Yabancı, Şeref Meselesi, Jet Sosyete, Küçük Tatlı Yalancılar, Akıncı, Masumlar Apartmanı ve Ruhun Duymaz gibi birçok projede yer alan oyuncu Şükrü Özyıldız, şu sıralar özel hayatıyla gündemde.
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadığı geçtiğimiz yaz ortaya çıkan Özyıldız, önceki aylarda sevgilisiyle Bebek'te görüntülenmişti. İkili, "Bizde her şey yolunda, her şey bildiğiniz gibi" diyerek ilişkilerinin iyi gittiğini ifade etmişti.
"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN AŞKIM"
Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Sibil Çetinkaya, son olarak 591 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından Şükrü Özyıldız'ın doğum gününü kutladı.
Birlikte çekilen pozlarını ilk kez paylaşan Çetinkaya, gönderisine; "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" notunu yazdı.