Anasayfa Magazin Sihirli Annem dizisinin Çilek'iydi... Zeynep Özkaya'nın son hali görenleri şaşırttı
Sihirli Annem dizisinin Çilek'iydi... Zeynep Özkaya'nın son hali görenleri şaşırttı
2003-2012 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin sevilen karakteri Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, son haliyle görenleri şaşırttı.
1 / 12
Sihirli Annem dizi 2003 yılında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Dizide; Zeynep Özkaya, İnci Türkay, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve birçok farklı isim rol alıyordu. Dizide Zeynep Özkaya 'Çilek' karakterini canlandırıyordu.
2 / 12
Sihirli Annem dizisinin final yapmasının ardından yıllar geçti. Dizide Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya ise seneler sonraki hali ile adeta herkesi şaşırttı.
3 / 12
Zeynep Özkaya şimdilerde 26 yaşında. Herhangi bir projede yer almayan Özkaya, sosyal medya üzerinden para kazanan isimlerin arasına adını yazdırdı.
4 / 12
Reklamlar dışında da sosyal medyadan özel hayatını paylaşan Zeynep Özkaya, uzun süredir Oğulcan Can ile aşk yaşıyor.