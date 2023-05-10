Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür 30 kilo birden verdi! Yeni hali görenleri şaşırttı

Sihirli Annem bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından olurken dizinin çocuk oyuncuları da hafızalara kazındı. O kişilerden birisi de Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür. Yeni bir projede yer almayan ve astrolojiye de ilgisi olduğu bilinen Özmüldür, son haliyle gündem oldu.

30 KİLO BİRDEN VERDİ

Senaryolar da yazan Özmüldür, verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu. 30 kilo veren Buğra Özmüldür'ün son hali çok beğenildi ve dizinin hayranlarından yorum yağdı.