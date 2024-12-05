Sıkı yönetim ilan edilen Güney Kore'de tatil yapan Yasmin Erbil'den açıklama

Survivor ile adını duyuran Yiğit Poyraz, sevgilisi Yasmin Erbil'in doğum günü için Güney Kore'ye gitti. Ancak kısa bir süre sonra ülkede sıkı yönetim ilan edilince çiftin tatili merak konusu oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Sıkı yönetim ilan edilen Güney Kore'de tatil yapan Yasmin Erbil'den açıklama - Resim : 1

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz, tatil için rotasını Güney Kore'ye çevirmişti. İkili sosyal medyadan birçok kare yayınlarken dün akşam ülkede sıkı yönetim ilan edildiği haberi geldi.

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Sıkı yönetim ilan edilen Güney Kore'de tatil yapan Yasmin Erbil'den açıklama - Resim : 2

Güney Kore'de olan çiftten konuyla ilgili paylaşım geldi.

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Sıkı yönetim ilan edilen Güney Kore'de tatil yapan Yasmin Erbil'den açıklama - Resim : 3

Instagram hesabından paylaşım yapan Yiğit Poyraz, "Güney Kore'de hayat normal akışında devam ediyor." yazdı.

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Sıkı yönetim ilan edilen Güney Kore'de tatil yapan Yasmin Erbil'den açıklama - Resim : 4

İşte ünlü çiftin Güney Kore tatilinden kareler...