Sıkı yönetim ilan edilen Güney Kore'de tatil yapan Yasmin Erbil'den açıklama
Survivor ile adını duyuran Yiğit Poyraz, sevgilisi Yasmin Erbil'in doğum günü için Güney Kore'ye gitti. Ancak kısa bir süre sonra ülkede sıkı yönetim ilan edilince çiftin tatili merak konusu oldu.
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Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz, tatil için rotasını Güney Kore'ye çevirmişti. İkili sosyal medyadan birçok kare yayınlarken dün akşam ülkede sıkı yönetim ilan edildiği haberi geldi.
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Güney Kore'de olan çiftten konuyla ilgili paylaşım geldi.
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Instagram hesabından paylaşım yapan Yiğit Poyraz, "Güney Kore'de hayat normal akışında devam ediyor." yazdı.
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İşte ünlü çiftin Güney Kore tatilinden kareler...