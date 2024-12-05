Sıla aşka geldi: Gurur duyuyorum seninle

ÖDÜL KONUŞMASINDA SILA'YA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Oyuncu ödül konuşmasında "Sevgilim Sıla'ya, ne olursa olsun her halimle yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Bir oyuncuyla yaşamak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.