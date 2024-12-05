Sıla aşka geldi: Gurur duyuyorum seninle

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz gün İlker Kaleli'nin "Yılın Uluslararası Başarısı" ödülünü kazanmasının ardından sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşımda bulundu.

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Sıla aşka geldi: Gurur duyuyorum seninle - Resim : 1

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül törenin "Yılın Uluslararası Başarısı" ödülü İlker Kaleli'nin olmuştu.

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Sıla aşka geldi: Gurur duyuyorum seninle - Resim : 2

ÖDÜL KONUŞMASINDA SILA'YA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Oyuncu ödül konuşmasında "Sevgilim Sıla'ya, ne olursa olsun her halimle yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Bir oyuncuyla yaşamak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.

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Sıla aşka geldi: Gurur duyuyorum seninle - Resim : 3

Şarkıcı Sıla, sevgilisi İlker Kaleli'nin bu başarısına kayıtsız kalamadı.

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Sıla aşka geldi: Gurur duyuyorum seninle - Resim : 4

'GURUR DUYUYORUM SENİNLE'

Sıla, geceden birçok kareyi sosyal medya hesabında paylaştı ve şu notu düştü:

"Çok duygulandığım, kalbimde kahkahaların koptuğu bir akşamdı. Gurur duyuyorum seninle. Sağlıkla, dahaları olsun! Emeği geçen herkese teşekkürler…"