Sıla aşka geldi: Gurur duyuyorum seninle

1 / 5
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir ödül törenin "Yılın Uluslararası Başarısı" ödülü İlker Kaleli'nin olmuştu.
2 / 5
ÖDÜL KONUŞMASINDA SILA'YA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ
Oyuncu ödül konuşmasında "Sevgilim Sıla'ya, ne olursa olsun her halimle yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Bir oyuncuyla yaşamak hiç kolay değil" ifadelerini kullandı.
3 / 5
Şarkıcı Sıla, sevgilisi İlker Kaleli'nin bu başarısına kayıtsız kalamadı.
4 / 5
'GURUR DUYUYORUM SENİNLE'
Sıla, geceden birçok kareyi sosyal medya hesabında paylaştı ve şu notu düştü:
"Çok duygulandığım, kalbimde kahkahaların koptuğu bir akşamdı. Gurur duyuyorum seninle. Sağlıkla, dahaları olsun! Emeği geçen herkese teşekkürler…"