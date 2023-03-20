Sıla depremzedeler için konser verdi! Yaptığı konuşma duygulandırdı

Sıla, deprem bölgesine yardım sağlayan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında önceki akşam Ankara’da sahne aldı. Sanatçının konserin başında yaptığı duygulu konuşma izleyicilerin gözyaşlarını tutamamasına neden oldu.

2 BİN 800 KİŞİ İZLEDİ

Tüm geliri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İhtiyaç Haritası işbirliği ile yürüttüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışlanacak ve biletleri günler öncesinden tükenen dayanışma konserini 2 bin 800 kişi izledi.

"ÇOK DERİN BİR KEDERLE UYANDIK 6 ŞUBAT'TA"

Ünlü isim, özel bir repertuvar hazırladığı ve siyah kostümle çıktığı özel konserin başında yaptığı konuşmasıyla seyircisini duygulandırdı.

Duygusal konuşmasına, "Bu akşam diğer konserlerimizden çok farklı" sözleriyle başlayan şarkıcı; şöyle devam etti:

Bir kere çok anlamlı bir akşamı paylaşıyoruz. Teker teker hepinizin ayağına sağlık. Normalleşmeye çalışıyoruz ama normalleşme çok kolay olamayacak. Sizler gibi biz de ne yapacağımızı bilmez halde buradayız. 15 gündür o kadar çok düşündük ki repertuvarı; ne yaparız, ne çalarız? Utancımız o kadar büyük ki. Nasıl kapatırız bilmiyorum. Çok derin bir kederle uyandık 6 Şubat'ta. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çok üzüldük, duygular arasında gittik geldik, üzüntü, öfke duygudan duyguya koşuyoruz. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum burada olduğunuz, destek olduğunuz için.

"BU DESTEK ÇOK KIYMETLİ"

"Hiç aklınız kalmasın yardımlarınızın hepsi bizden geçerek ulaşacak. Bu destek çok kıymetli" diyen Sıla, sözlerine; "Keder çok büyük olunca insan konuşmakta zorluk çekiyor. Her konserde söylediğim gibi burada sadece eğlence için bir arada değiliz. Duyguları paylaşmak için omuz omuza yan yana, can cana olmak, hayatın yükünü birlikte kaldırmak, hayatın neşesine paydaşlık etmek için beraberiz" şeklinde devam etti.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEY UMUT"

Ünlü isim, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

Yine böyle bir akşam olacak. Tabi biraz daha farklı dokunacak hepimize. Ama nihayetinde sanırım en çok ihtiyaç duyduğumuz şey umut. Farklı bir repertuvar hazırladık. Dinlerken siz de rahat olun. Çünkü insan orada otururken de buradayken de ciddi anlamda başka bir sorumluluk duygusu, başka bir suçluluk duygusu hissediyor. Bu suçluluk duygusunu birlikte dağıtalım.