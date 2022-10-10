Sıla Gençoğlu, evlilik açıklaması ile şaşırttı! "İmzalar kalbe atıldı!"

Geçtiğimiz sene Şef Hazer Amani ile yaptığı bir yıllık evliliğini sonlandıran Sıla Gençoğlu, oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşamaya devam ediyor. Sıla, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı İlker Kaleli ile ilişkilerinin çok uyumlu devam ettiğini ve birbirlerine ilaç gibi geldiklerini belirtti.

"İmzalar kalbe atıldı"

Gençoğlu evlilik sorularına ise, şu an öyle bir düşüncelerinin olmadığını söyledi. "Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" ifadelerini kullandı.

"Sen bana bu hayatın kıyağısın"

Ünlü şarkıcı Sıla sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Sıla, gönderisine, "Çünkü bugün 11 Mayıs... Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima..." notunu düşmüştü.

Artık birlikteliklerini göz önünde yaşamayı tercih eden çiftten şarkıcının gönderisi kısa sürede birçok beğeni aldı.

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