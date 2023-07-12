Sıla-İlker Kaleli çifti aşka geldi: Sahnede öpücük!

Ünlü şarkıcı Sıla, yaz konserlerine tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz gün Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Sıla, 'Metelik' şarkısı sonrası sahnede sevgilisi İlker Kaleli ile romantik anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı 'Metelik' şarkısının bestesini sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte yapmıştı.

SAHNEDE SILA'YI DUDAĞINDAN ÖPTÜ

"Metelik" şarkısını söyleyen Sıla, seyircilerin isteği üzerine kendisini kuliste bekleyen İlker Kaleli'nin sahneye gelmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Yanına gelen sevgilisini dudağından öperek teşekkür eden Sıla, yaşadığı şaşkınlığını da dile getirdi.

"SAHNEDE SEVGİLİMİ ÖPTÜM, DAHA GÜZEL BİR AKŞAM OLAMAZ"

Kaleli'nin normalde sahneye çıkmayı tercih etmediğini söyleyen Sıla, "Çok enteresan bir şey oldu. Bunu siz yaptınız, çıkmaz sahneye hayatta. Çok güzel bir gece. Sahnede sevgilimi öptüm, daha güzel bir akşam olamaz" diyerek şarkılarına devam etti.



