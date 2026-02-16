Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız evleniyor! Düğün yeri belli oldu

Sıla Türkoğlu, fenomen dizi "Kızılcık Şerbeti"ndeki Doğa karakterine veda etmesinin ardından, yeni sezonda iddialı bir medikal dramla izleyici karşısına çıkıyor. İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaştığı "Doktor: Başka Hayatta" dizisinde, daha önce "Mevsim" olarak planlanan ancak daha sonra "Elif" olarak güncellenen karaktere hayat veren Türkoğlu, hikâyede hafızasını kaybeden bir doktorun hayatındaki kilit bir ismi canlandırıyor.