Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız evleniyor! Düğün yeri belli oldu
"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Sıla Türkoğlu ve iş insanı Ata Ayyıldız cephesinden beklenen haber geldi. 2025 yılının Ağustos ayında İtalya'daki Como Gölü'nde gerçekleşen romantik bir evlilik teklifiyle ilk adımı atan çiftin, düğün detayları netleşmeye başladı.
Sıla Türkoğlu, fenomen dizi "Kızılcık Şerbeti"ndeki Doğa karakterine veda etmesinin ardından, yeni sezonda iddialı bir medikal dramla izleyici karşısına çıkıyor. İbrahim Çelikkol ile başrolleri paylaştığı "Doktor: Başka Hayatta" dizisinde, daha önce "Mevsim" olarak planlanan ancak daha sonra "Elif" olarak güncellenen karaktere hayat veren Türkoğlu, hikâyede hafızasını kaybeden bir doktorun hayatındaki kilit bir ismi canlandırıyor.
İtalya'nın popüler yapımlarından uyarlanan dizi; Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani ve Eylül Tumbar gibi güçlü isimlerden oluşan kadrosuyla sinematografik bir anlatım vadediyor.
Özel hayatında da oldukça mutlu bir dönem geçiren genç oyuncu, iş insanı Ata Ayyıldız ile evlilik yolunda resmi adımları atmaya başladı.
Geçtiğimiz yaz aylarında İtalya'nın Como Gölü’nde romantik bir evlilik teklifi alan çift, düğün planlarını netleştirdi.