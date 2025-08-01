Sıla Türkoğlu İtalya tatilinde sevgilisinden evlilik teklifi aldı

Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

Girişimci Ata Ayyıldız ile aşkı doludizgin devam eden Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte önce Paris'e sonra da Avusturya'ya tatile gitmişti. Oyuncunun şimdiki durağı İtalya oldu.

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İş insanı Ata Ayyıldız, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede romantik bir evlenme teklifi etti. Güzel oyuncunun evet dediği teklif sonrası yüzük de göründü.